Experto sobre el perfil del consumidor chileno: "Hoy es como un niño malcriado"

En entrevista con el diario La Segunda, Guillermo Ponce, gerente general de VTR, realizó un análisis del estado actual del mercado chileno; la relación entre consumidor y empresas, y el efecto del desarrollo de tecnologías en las decisiones que toma la sociedad.

Según Ponce, quien participará próximamente del panel “Coyuntura comercial y perspectivas del mercado” organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, el consumidor de hoy es uno que es muy difícil de satisfacer y con altas exigencias: “Hoy el consumidor va en un avión conectado a 30 mil pies (9 mil metros) de altura mirando videos, haciendo transacciones con su banco, y si esa conexión (Internet) falla diez segundos, el tipo se enoja. No tiene tolerancia, nada. Y dispone de información perfecta o casi perfecta”, explicó.

“Hoy es como un niño malcriado”, dijo.

En respuesta a este consumidor, el gerente de VTR dice que es “un escenario súper difícil” para las empresas. “Hay que estar mucho más observantes de cómo las innovaciones tecnológicas pueden crear o destruir empresas en 5 minutos. Hay que ser más transparentes con los clientes muy bien informados”, argumentó.

Respecto del desarrollo de tecnologías y cómo afectan a las empresas, Ponce demostró con un ejemplo los rápidos cambios que pueden suceder: “Veamos un ejemplo. Falta muy poco para que desde tu casa pongas tu dedo en un lector biométrico y tengas una lectura completa de tu estado de salud, eliminando la necesidad de ir al médico y hacerte exámenes. Pero las grandes instituciones que hacen negocios de la salud no están mirando eso”, señaló.

“La historia reciente demuestra que ellos no serán los que inventarán lo que viene. Borders era la cadena más grande de libros y no inventó Amazon, que partío vendiendo libros. IBM no inventó el sistema operativo (Windows), Kodak no inventó la fotografía digital”, agregó.

Para lo anterior, el experto no supo definir una razón en específico, aunque si afirmó que “la tecnología está tan democratizada que todas las empresas están en peligro”.

Eso sí, aconsejó estar constantemente observando las innovaciones tecnológicas para solucionar los problemas de los clientes antes que otros.

Respecto del futuro, Guillermo Ponce anuncia que, a raíz de los trabajos de Google con inteligencia artificial, pronostica la eliminación de la interfaz como la conocemos, para así comunicarse con los computadores sin tener que utilizar mouse ni teclado; sólo por voz.