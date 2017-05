Enexpro: El encuentro que reúne a exportadores nacionales con importadores de 30 países

Entre el 6 y 12 de mayo próximo, ProChile realizará Enexpro: de Chile al mundo, el encuentro deexportadores más grande del país, que por primera vez comprenderá tres eventos consecutivos.

Las actividades comprometidas serán para el, 8 de mayo en Viña del Mar, 10 de mayo en Puerto Varas y 12 de mayo en Antofagasta. Cada uno tendrá foco en la oferta exportable de su macrozona. La institución invitó a más de 220 importadores provenientes de más de 40 países; además asistirán 36 agregados comerciales y 5 agregados agrícolas que sostendrán reuniones y dictarán talleres temáticos sobre el comercio con los países donde están destinados.

“Hemos hecho un levantamiento sobre la oferta exportable de cada una de las regiones convocadas, para poder definir los sectores y subsectores con mayor potencial y buscar importadores que no tengan negocios previos con empresas chilenas. El objetivo es permitir que las empresas nacionales puedan diversificar sus mercados y por supuesto, que más empresas participen de la actividad exportadora del país. Queremos generar crecimiento para nuestras regiones, porque sabemos que la oferta exportable está en todo el país, no solo en la capital”, destaca el director de ProChile, Alejandro Buvinic.

En Viña del Mar será el evento que congregará a la mayor cantidad de importadores: 169 compradores, 60 de ellos del sector servicios y 20 de industrias creativas, el resto serán de bienes y alimentos. Para esta sede se están convocando empresas exportadoras desde la región de Coquimbo a la del Maule. En Puerto Varas participarán 56 importadores con foco especial en alimentos y productos del mar, así como proveedores para las industrias relacionadas, y están convocados empresarios desde Biobío a Magallanes. Finalmente, en Antofagasta el foco estará puesto en promocionar los bienes y servicios para la minería y se contempla la participación de 30 importadores, se está invitando a empresarios de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Se espera la participación de 3.000 empresas chilenas, las que están invitadas a participar sin costo, con el objetivo de acercarlas a la demanda internacional, que puedan reunirse en Chile con compradores relevantes de sus sectores y que logren ampliar sus horizontes internacionales.

Importadores destacados

A Enexpro están invitados importadores de alimentos, industria, servicios e industrias creativas, por lo que la oferta será grande y variada para las empresas nacionales que participen.

Entre los importadores que ProChile ha invitado para el evento de Viña del Mar están, por ejemplo, Not Just a Label, comprador del sector moda proveniente de Reino Unido, plataforma en búsqueda de nuevos talentos, es la más relevante de Europa en diseño emergente y diseño de autor. Para videojuegos, vienen Microsoft Xbox y Samsung (EEUU), empresas que buscan desarrollos para sus consolas y dispositivos móviles, también la japonesa Gumi Co. distribuidor de videojuegos para smartphones, incubadora y crowdfunding para empresas del rubro. En el área audiovisual vendrá HBO Latinoamérica (México) cuyo representante buscará contenidos originales para el canal internacional; y en Editorial, desde Colombia viene la responsable de las compras públicas para 1.440 bibliotecas de ese país.

En Puerto Varas destaca la presencia de la cadena de supermercados de productos orgánicos y gourmet, estadounidense Whole Foods; la empresa mexicana Aquipesca, proveedora de servicios acuícolas y una de las más grandes y experimentadas de ese país; Tom Hixson, empresa del Reino Unido dedicada en proveer de carne a los mejores restaurantes de la ciudad de Londres, y Peta Chico, empresa española importadora de productos del mar, una de las más importantes de la Península Ibérica.

Mientras que para Antofagasta destaca la participación de Eurídice González, presidenta de Woman in Mining International y Country Manager de la empresa canadiense McEwen Mining Inc y de la mexicana Minera Pangea, que tiene desarrollos importantes para la explotación de oro y plata en el estado de Sinaloa. A ella se suman representantes del Clúster Minero de Sonora (México), Minera Cerro Quema (Panamá), Yamana Gold (Argentina), Minera Panamerican Silver (Bolivia), Minera Antioquia Gold (Colombia), Minera Ares (Perú), DRA Projects (Sudáfrica) e Importadora Mirasur (Ecuador), entre otros.

Conoce más detalles en la entrevista realizada en Radio Bío Bío – Valparaíso