La resolución del TDLC que amenaza a Transbank y podría cambiar el mercado de las tarjetas

Este mes, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recomendó a la presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio de hacienda, realizar modificaciones para ampliar las opciones de pago con tarjeta y así acabar con el monopolio de Transbank.

En noviembre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al TDLC que propusiera un cambio en esta materia, ya que consideró que el monopolio de Transbank ha perjudicado al comercio y consumidores que, desde 1991, han debido aceptar los términos de un solo actor.

Lee también: Fiscalía Nacional Económica busca terminar con monopolio de Transbank

El 13 de enero de 2017 el Tribunal recomendó la dictación o la modificación de los preceptos legales o reglamentarios necesarios para fomentar la competencia en la industria de medios de pago con tarjetas.

Dentro del texto se recomienda “prohibir la actuación conjunta de los bancos emisores en la adquirencia”. Es decir, los bancos deberán actuar de forma independiente al momento de afiliar nuevos comercios al sistema.

“En materia de medio de pago hay que distinguir dos cosas: la adquirencia y el procesamiento. La adquirencia es básicamente ir a un local a afiliar el comercio y cobrarle una tarifa por hacerle todo el trámite que implica el pago con tarjeta. El procesamiento tiene que ver lo tecnológico. No hay ninguna razón para que los bancos actúen en forma conjunta en la primera parte”, explicó el fiscal Mario Ybar en entrevista con La Segunda.

Asimismo, agrega que la importancia de crear un mercado más competitivo para los locales con pago con tarjeta, es que el precio final de retail es asumido por los consumidores.

Debido a que la recomendación viene desde el TDLC y no de la FNE, el Ejecutivo debe responder y argumentar si es que la acogerá o no. Sin embargo, las propuestas no tienen efectos vinculantes ni obligatorios. BioBioChile se contactó con el Ministerio de Hacienda para conocer su postura, pero no hubo un pronunciamiento al respecto.