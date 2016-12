Desde este jueves en el Museo de Artes Visuales se expondrá la "Colección Finlandia, donación a Mavi"

Este jueves 05 de enero se inaugura en el MAVI la expo “COLECCIÓN FINLANDIA, donación a MAVI”, se trata de 12 obras de arte contemporáneo que pasan a formar parte de la colección del Museo de Artes Visuales. Entre los años 2010 y 2015, la marca Vodka Finlandia apostó por el arte contemporáneo nacional y joven, y lo hizo en Ch.ACO convocando a un concurso público que eligió las mejores obras y las adquirió para conformar su propia colección.

Así, con la idea de impulsar el coleccionismo en Chile como motor del desarrollo patrimonial del país, conformó a lo largo de estos años una colección de 12 obras de artistas nacionales sub 40 que fueron elegidas por un selecto jurado, por el que pasaron destacadas figuras como la artista visual nacional, Voluspa Jarpa; el curador de Art Forum y The David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, José Luis Falconi; el crítico cubano y curador adjunto del New Museum of Contemporary Art de Nueva York, Gerardo Mosquera; el curador y crítico mexicano, Osvaldo Sánchez; la directora de la revista de arte latinoamericano Art Nexus, Celia Birbragher; la editora general de la revista de arte contemporáneo Elephant, Katya Tylevich; el artista visual chileno residente en Nueva York, Iván Navarro.

Hoy, a partir de una donación de la marca a la Fundación que está detrás de la gestión del museo – Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro -, esta colección se integra a la colección MAVI y pasa a formar parte de ella, con casi 1.500 obras de más de 300 artistas.

Para Ricardo Bruna, dueño de la marca Vodka Finlandia de Cono sur, “la Colección Finlandia se crea como una forma de apoyar y fomentar el arte contemporáneo en Chile, así como también de vincular y acercar la marca Vodka Finlandia a la comunidad artística con un apoyo concreto”, comentó.

Por otra parte, María Irene Alcalde, Directora de Arte y Curadora del MAVI, comentó que “para nosotros es un gran honor recibir esta donación de la Colección Vodka Finlandia, no sólo porque viene a engrandecer la nuestra, sino que también porque implica un reconocimiento a la labor que realizamos de conservación y mantención de las obras”.

La muestra estará abierta desde el viernes 6 de enero de 2017 hasta el domingo 12 de febrero en el Museo de Artes Visuales.

Nombre: COLECCIÓN FINLANDIA, donación a MAVI

Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 18:30 horas

Tarifas: $1.000 Público General / $500 Estudiantes / Gratis Tercera Edad y Niños menores de 12 años