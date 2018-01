Sernac denuncia a 30 instituciones financieras por incumplir la Ley de Consumidor

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 17:43

30 entidades financieras que ofrecen acceso al crédito, fueron denunciadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego que este último detectara una serie de incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidres.

Más de 12 mil reclamos recibió el servicio durante 2017 en lo que respecta a este tipo de situaciones.

Todas ellas contra los bancos Itaú, Corpbanca, Condell, CrediChile, Falabella, Internacional, Banefe, BCI, BCI Nova, Edwards, Consorcio y Santander; las tarjetas de crédito vinculadas al retail Cencosud, Corona, La Polar, Presto, CMR Falabella, Cruz Verde y Family Shop; las cajas de compensación 18 de de Septiembre, Los Andes, Los Héroes, Gabriela Mistral y La Araucana; además de las cooperativas Oriencoop, Coocretal, Capual, Coopeuch, Detacoop y Ahorrocoop.

Todas estas instituciones y servicios, denunciaron desde la institución han presentado una serie de incumplimientos como no informar los horarios en que realizan sus cobranzas, o el sistema de cálculo de gastos generados por este tipo de gestiones, por lo que arriesgan sanciones por más de $7 millones.

Así también, el Servicio detectó que las empresas no entregaron información respecto a quiénes realizan las cobranzas extrajudiciales, tal como lo exije la norma.

En este sentido, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, dijo que la mayor cantidad de denuncias provinieron de empresas que incumplieron la norma en lo que respecta a las cobranzas extrajudiciales.

“Las empresas de cobranzas no pueden infringir la ley y deben respetar el derecho de los consumidores a la información y a la tranquilidad laboral y familiar. Que un consumidor tenga una deuda atrasada, no significa que no tenga derechos”, sostuvo la autoridad.

Por ello, Muñoz agregó que el motivo de las denuncias es buscar que se apliquen las máximas sanciones legales a quienes han incumplido la normativa y llamó además a las empresas a modificar los contenidos de sus sitios web, respecto a la información que deben entregar, para que se ajuste a las exigencias del sistema.

Recepción de casos

De los 12 mil reclamos recibidos por el Sernac durante 2017, un 59% fueron acogidos de forma favorable, mientras un 41% no fue respondido favorablemente.

De este último porcentaje, un 37% no fue acogido y un 4% no fue respondido.

Sobre los motivos de las quejas recibidas por el servicio, un 41% afirmó no reconocer la deuda, mientras que un 21% dijo que las cobranzas afectaron la privacidad familiar o laboral; en tanto un 20% reveló el cobro de una deuda de un tercero no conocido en el domicilio.