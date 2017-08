Dólar registra nueva caída ante buen rendimiento del cobre en mercados internacionales

El dólar estadounidense registró una nueva caída durante esta jornada. De esta forma, y debido al alza que ha experimentado el cobre en mercados internacionales, la divisa terminó tranzándose en $628,50 pesos vendedor y $628,20 pesos comprador.

Así, con el valor de hoy, el dólar alcanzó su nivel más bajo desde el 25 de junio de 2015, consignó El Diario Financiero.

Lo anterior fue gatillado por el comportamiento que tuvo el metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres, donde rompió la barrera de los $3 dólares por libra, con un valor esperado de $3,07 dólares en los próximos tres meses.

Durante este año, la moneda de Estados Unidos ha acumulado una caída total de un 6,7% frente a la divisa nacional, “altamente influenciado por la variación negativa que persiste sobre el dólar a nivel internacional y el alza que continúa experimentando el precio del cobre a pocos días de conocer nuevas referencias macroeconómicas para China”, señaló el jefe de Análisis XTB de Latam, Renato Campos, a Emol.

No obstante, esta baja no sólo la sufre frente al peso chileno, sino que también frente a otras monedas a nivel internacional, con -por ejemplo- el Euro elevando sus ganancias y alcanzando máximos que no veía en dos años.