Sernac emite alerta de seguridad por falla en vehículos marca Chevrolet

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), emitió este jueves una alerta de seguridad para los vehículos marca Chevrolet, luego de ser advertidos por General Motors Chile Industria Automotriz Limitada.

Se trata de los modelos Silverado, Tahoe y Suburban, que han sido comercializados en nuestro país entre 2013 y 2016, y que presentan un defecto en el software de los airbags y cinturones de seguridad, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Según detalló el Sernac, en algunos vehículos de estos modelos existe la posibilidad de que el airbag frontal y los pre-tensionadores del cinturón de seguridad no se desplieguen cuando es requerido, dado que estos vehículos podrían no haber recibido el nuevo software para el SDM (Sensing and Diagnostic Module).

Si bien a la fecha no se han reportado incidentes derivados de este problema, desde el organismo aseguraron que podría provocar un incremento en el riesgo de daño a los ocupantes en caso de un accidente.

Por lo anterior, la empresa notificará a los clientes vía cartas certificadas, para que se acerquen al concesionario Chevrolet más cercano, para la reprogramación del SDM. Este procedimiento, que dura en promedio media hora, es sin costo para el cliente.

No es la primera vez en que se emite una alerta, luego que en febrero de 2015 el Sernac emitió una alerta de seguridad para los modelos Tahoe, Traverse y Suburban de la marca Chevrolet que fueron comercializados en el país entre agosto de 2013 y agosto de 2014.

En junio de 2015 advirtieran de una falla en la llave de ignición, en los modelos Silverado, Tahoe, Suburban y Avalanche, todos vendidos entre agosto de 2011 y enero de 2012.