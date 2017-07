Cobre registra alza total de 5% en tres días y alcanza nivel más alto desde 2015

Una nueva alza registró este jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) al aumentar un 1,39% su precio observado respecto del valorado este miércoles.

La libra contado ‘grado A’ del metal llegó a US$2,86 de valor, lo que significa el nivel más alto del metal rojo desde el 18 de mayo de 2015 y un total de alza del 5% en tres días, informaron Emol y Diario Financiero.

Esta noticia positiva para la economía chilena tiene su origen en la baja del dólar (648 pesos chilenos) y el actual optimismo que existe entre inversores por el crecimiento económico chino y la demanda de metales.

Desde Diario Financiero indican que estas nuevas cifras, el valor (US $2,86) y el alza, se posicionan encima de la proyección que actualizó el Ministerio de Hacienda en julio (US $2,5) y que se tenía con anterioridad de acuerdo al Presupuesto 2017 (US $2,2)

AL respecto, la ministra de Minería Aurora Williams valoró el crecimiento en las cifras del cobre y entregó la explicación detrás del alza, fundamentada principalmente en la expansión económica de China.

¿Bueno o malo?

Al ser el cobre una de las principales entrada de ingreso para el Fisco, mayores niveles de precio significan mayores ingresos. Según datos del mercado en Diario Financiero, cada centavo de dólar más en el precio significa 60 millones de dólares (38 mil millones de pesos) más para las arcas fiscales.