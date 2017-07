Xavier Serbiá en Santiago: "Reiventa tu vida. Construye tu riqueza"

Xavier Serbiá, experto financiero y presentador del programa CNN Dinero de CNN en Español, columnista y autor bestseller, nos habla de su historia de reinvención cuando perdió más de la mitad de su fortuna generada en la agrupación Menudo.

Xavier ahora se dedica a enseñar a los hispanos a entender el lenguaje financiero de forma clara y sencilla, cambiando la visión que tenemos sobre el dinero y revelando siete reglas fundamentales para lograr la anhelada libertad financiera.

Luego de un arduo proceso de transformación, Xavier obtuvo una maestría en economía con concentración en finanzas en Trinity College de Connecticut, así como una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en Keller Graduate School of Business and Management y llega a los hogares hispanos a través de la señal de CNN en Español. Todas las noches, a las 8:00PM ET.

Este 2 de Septiembre a las 17:00, Gastroeventos presenta una conferencia magistral sobre dinero dictada por este reconocido experto, quien ha recorrido más de 20 países con su misión de la democratización financiera en el Auditorio Las Américas del Intercontinental Santiago Hotel and Convention Center de Vitacura y los tickets están ya a la venta.

En tiempos de grandes cambios, es necesario tener a la mano herramientas efectivas para lograr la prosperidad, y esta conferencia se trata de prepararse para lo que viene. Más de 15,000 hispanos han sido parte del movimiento que está cambiando la visión que tienen del dinero, y ya numerosas marcas chilenas e internacionales han unido su presencia a esta conferencia magistral.