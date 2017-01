Los desconocidos antecedentes de la tragedia que le costó millones a Parque Arauco

Más de un mes cumplió clausurado el centro comercial Larcomar, propiedad del Grupo Parque Arauco, luego de una tragedia que dejó 4 víctimas fatales en noviembre pasado. Se trató de un siniestro registrado en el sector de las salas de cine de la empresa UVK, justo cuando se realizaba la exhibición para la prensa de la película “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”.

En nuestro país poco y nada se conoció acerca del fatal incendio, pese a que involucraba al poderoso grupo comercial chileno ligado a la familia Said, dueños del banco BBVA y Embotelladora Andina -dueña de la franquicia de Coca Cola en Chile-, además de la familia Abumohor, empresarios textiles que participan de Manufacturas Interamericanas (Maisa) y que operan las tiendas como Arrow y Esprit, además de administrar el club O’Higgins de Rancagua, entre otros negocios.

Parque Arauco es el mayor operador chileno de centros comerciales en Perú, tras una agresiva política comercial, que incluyó la compra de Larcomar, un polémico proyecto que fue construido sobre un acantilado y que hasta 1998 era el tradicional Parque Salazar. No obstante, los árboles y áreas verdes fueron reemplazadas por 45 mil metros cuadrados de edificación con 115 locales, y que recibe mensualmente 500 mil visitas, principalmente turistas.

Pero a pesar de la tragedia, el pasado 21 de diciembre el centro comercial reabrió las tiendas -excepto las salas de cine- precisamente previo a la festividad de Navidad, cuando mayor movimiento tiene el comercio y mientras aún está en desarrollo la investigación judicial.

Las causas: desde un atentado a una falla eléctrica

Según las primeras hipótesis, el mortal incendio se habría originado tras un cortocircuito en un tablero eléctrico ubicado en la sala de proyección, que se propagó rápidamente por el techo falso de la estructura, según un informe pericial de la Policía Nacional Peruana.

Sin embargo, una serie de especulaciones también surgieron tras el siniestro, alimentadas por trascendidos que involucraron a altos personeros de Gobierno.

Ese fue el caso de una hipótesis que apuntaba a la intervención de un sospechoso cuya identidad fue difundida por el ministro del Interior Carlos Basombrío, incluso con una recompensa de 15 mil soles (unos 2,9 millones de pesos chilenos), por información que condujera a su detención.

Ante la imputación, el mismo acusado se presentó ante la Fiscalía para negar su participación, aclarando que era un trabajador de la productora que presta servicios a la cadena de multicines. El bochorno terminó con el ministro Basombrío pidiendo disculpas, y acusando que el hombre generó sospechas por “su actitud”, agregando que “puede ser esas casualidades de la vida”.

Asimismo, también se especuló con un atentado, debido a que el incidente se registró a días que se desarrollara el Foro de la APEC Lima 2016, rumor que fue alimentado por el hecho que el centro comercial está a metros del hotel Marriott, elegido por algunas delegaciones para alojar, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A unos pasos está también la embajada británica en Lima.

Pero más allá de las especulaciones, los peritos establecieron que el siniestro se inició por una falla eléctrica, y que pudo tener mayores consecuencias de no haber sido controlado por los bomberos antes de alcanzar una sala con productos inflamables.

Las polémicas

El incendio se originó a eso de las 09:45 de la mañana, en un horario sin mucha afluencia de público, afortunadamente. Pese a esto, los clientes no pudieron evacuar de forma expedita el edificio por el diseño del centro comercial.

Por lo mismo, tras la tragedia rápidamente comenzaron a sumarse los cuestionamientos a la empresa y a las autoridades a cargo de la fiscalización. Quizá por lo mismo, el entonces alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, se apuró en acusar que los fallecidos se encontraban en una oficina a 5 metros de una salida de emergencia que daba hacia el estacionamiento, pero que se encontraba cerrada.

Asimismo, la expresidenta de la Comisión de Seguridad de Edificaciones del Colegio de Arquitectos del Perú, Constanza Remar, reveló que el organismo había rechazado en 7 oportunidades la solicitud para ampliar el centro comercial, por no cumplir con todos los requisitos de seguridad.

Entre las falencias se cuentan rutas de escapes demasiado extensas, con escaleras que no permitían una evacuación vertical rápida. En otras palabras, no había acceso directo desde el último nivel hasta el primer piso, a lo que se suma que tampoco estaba considerada la construcción de un refugio ante emergencias.

Incluso, de haber existido esa escalera o el refugio, la pérdida de metros cuadrados construidos le habría significado un local menos al centro comercial.

Pero también, y quizá lo más importante tras la tragedia, es que el sector de las salas de cine tenían un sistema de control de humo sólo en los accesos, lo que evidentemente representaba un riesgo.

Y es que cuando se construyó, la legislación no exigía aspersores para rociar con agua en caso de incendio. Y si bien se modificó esta normativa en 2006, al no ser retroactiva, permitió que la empresa siguiera operando sin cumplir la norma.

Todas las fiscalizaciones están a cargo del Municipio respectivo, en este caso Miraflores.

No obstante, posteriormente se conoció que UVK pidió la revisión de las instalaciones a la Defensa Civil, presentando los planos respectivos. Pero lejos de facilitar el trámite, los documentos evidenciaron modificaciones que no habían sido autorizadas, como la transformación de unos camarines a oficinas administrativas, precisamente en medio de una ruta de escape.

Pese a que hay un plazo de 3 días entre la presentación de los documentos y la fiscalización, no fue sino hasta después del incendio -4 meses después- que finalmente se ordenó el trámite.

Al respecto, Larcomar confirmó las modificaciones que realizó UVK, aunque argumentó que por ley no estaban obligados a reportar los cambios a las autoridades respectivas.

En esa línea, el gerente general de Larcomar, Luis D’Angelo, reconoció que detectaron deficiencias en los sistemas eléctricos.

“Hemos auditado al cine, con informes de agosto y septiembre, donde relevamos observaciones y donde le pedíamos que tomaran acciones. En agosto, observamos riesgos eléctricos. Volvimos a hacer la inspección y las habían levantado, pero no somos el órgano estratégico (…) Nosotros auditamos, no es que el operador pueda hacer lo que [quiere], nosotros pasábamos inspección pero hay un órgano competente que es Indeci que tenía la responsabilidad de decir ‘esto no va más’”, agregó.

Pérdidas millonarias

El cierre por más de un mes provocó importantes pérdidas calculadas en unos 13 millones de dólares. Sin embargo, los números pudieron ser aún más negativos si no se hubiera autorizado la apertura de las tiendas a 3 días de la Navidad, cuando hay un incremento en las ventas del comercio.

Sólo la zona del cine que fue dañada directamente con el fuego permaneció clausurada, mientras aún está en curso la investigación judicial, mientras los locatarios aún tratan de cuantificar las pérdidas, principalmente la mercadería, debido al agua y al humo.

Aunque quizá el mayor efecto, que en lo inmediato será difícil de calcular, es la desconfianza en los clientes, que lógicamente podrían temer por su seguridad al interior del centro comercial. De acuerdo a la prensa local, Larcomar recibe anualmente unos 8,5 millones de visitantes, de los cuales 1,5 corresponden a extranjeros.

La reapertura del centro comercial, en tanto, generó repudio entre los familiares de las víctimas del incendio, pese a que las autoridades aseguraron que esto no afectaba en algo las investigaciones.

Una agresiva estrategia comercial

Larcomar es uno de los 15 Centros Comerciales que Parque Arauco ha adquirido en Perú, en una agresiva estrategia comercial desde 2006 a la fecha, aventura que comenzó como socio minoritario en Mega Plaza Norte.

Tres años más tarde (2009), adquirió Larcomar al grupo Graña y Montero (GyM) a cambio de 36 millones de dólares por el 82,5% de las acciones, acuerdo que incluía otros proyectos. Incluso, antes del incendio, se especuló con la construcción de un hotel 5 estrellas de 18 pisos para 2018, aunque desde la misma empresa se descartó esta opción.

Ubicado en Avenida Larco frente al mar (de ahí su nombre), este centro comercial fue construido sobre el antiguo Parque Salazar, lo que le valió importantes resistencias por parte de organizaciones ambientalistas por la intervención de un lugar público tradicional para los miraflorinos.

Incluso, su construcción le valió la crítica del afamado escritor y Nóbel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien le dedico una sentida columna publicada en el diario El País:

“No estoy contra el progreso ni la modernidad. Cinemero pertinaz, aplaudo que ahora haya allí, a los pies del antiguo parquecito, tantas salas donde ver películas, y restaurantes, y, por supuesto, una librería. Lo que nunca entenderé, por qué, para construir todo aquello, fue preciso exterminar aquellos árboles, y secar aquellos jardincillos llenos de geranios, y reemplazar el césped por el cemento, y convertir aquel vergel en una explanada sin vida y sin carácter, maculada, además, por dos espantosas chimeneas que celebran la fealdad, el mal gusto y la prepotencia arquitectónica, y exhalan malos olores”.

Pero aparte del debate ideológico, también los propios clientes mostraron su desagrado por algunos “detalles” que presentaba el edificio, como por ejemplo la pésima recepción de los teléfonos móviles en los niveles más bajos del mall.

Por lo mismo, y como una forma de atenuar los cuestionamientos, se decidió aplicar una política de total apertura, sin puertas para un libre acceso a la explanada.

Consultados por BioBioChile, desde la empresa de comunicaciones que lleva las Relaciones Públicas de Parque Arauco señalaron que la compañía como política no brinda entrevistas.

