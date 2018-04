¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Iniesta, entre lágrimas, confirmó que dejará el FC Barcelona al final de la temporada



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Se acabó la era Andrés Iniesta en el Barcelona. El jugador protagonizó este viernes una conferencia de prensa en suelo catalán, donde confirmó que su carrera en el club culé está acabada.

“Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor del Mundo. Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año, en todos los sentidos. Sé la responsabilidad de ser capitán de este club, por lo tanto, y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año”, comunicó el volante.

En la misma línea, Iniesta, histórico culé, agregó, entre lágrimas, que la decisión la tomó “por el simple hecho que siempre he entendido que este club se merece lo mejor de mí como hasta ahora, entiendo lo que es estar acá”.

En cuanto a su futuro, ‘Cerebro’, que mantiene ofertas del fútbol chino, solo reveló que seguirá jugando sin develar el club o país la que marchará.

Eso sí,el volante dejó una importante pista: “Hay cosas por hablar, por cerrar. Siempre he dicho que no competiría nunca contra mi club. Todos los escenarios que no sean Europa pueden ser. Al final de temporada lo sabremos”, remató.

Tendencias Ahora