DT de la selección boliviana fue sorprendido golpeando a un trabajador: piden su salida



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una polémica de grandes proporciones se ha suscitado en el fútbol boliviano.

Y es que el entrenador de la selección masculina, Mauricio Soria, fue sorprendido mientras le propinaba una golpiza a uno de sus trabajadores, hecho que lo tiene al borde del despido.

El lamentable incidente quedó registrado en un vídeo que está dando la vuelta al mundo, en el que se puede apreciar como Soria, totalmente fuera de sus casillas, agrede e insulta a Manuel Talamani.

Según cuenta la prensa altiplánica, la trifulca comenzó luego de que Talamani mojara sin querer los asientos de la camioneta del estratega mientras la estaba lavando.

“Él vino y me dijo ‘por qué no cerró bien aquí. Mira el charco de agua’. Yo le dije no me hable así. Y me respondió ‘yo te hablo como me de la gana porque vos eres un empleado de mierda’. Y ahí llegó y me pateó”, reconoció el agredido, como consigna La Opinión de Bolivia.

El afectado agregó que “yo no me iba a quedar de brazos cruzados y ahí nos dimos y yo le pegué en un ojo. Luego me comenzó a amenazar, que me iba a matar. Ahí se sacó el cinturón y me empezó a pegar con la hebilla”.

Como era de esperar, el actual Director Técnico de Bolivia alzó la voz para dar a conocer su parte de la historia. Lo hizo a través de un comunicado en el que declaró que “luego de su agresión por la espalda salió corriendo llevándose las llaves de mi vivienda. Es por esa situación que salí detrás del sujeto y lo alcancé en ese mercadito de la zona y en ese momento se produjo el incidente”.

Eso sí y pese a su aclaración, el hecho ha generado una controversia en el país vecino, donde varios están repudiando el hecho y solicitando la destitución del estratega boliviano.

Revisa la secuencia completa a continuación:

