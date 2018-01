Equipo escocés anunció contratación de jugador al estilo Manchester United-Alexis Sánchez

¿encontraste un error? avísanos

Uno de los momentos más memorables de la llegada de Alexis Sánchez al Manchester United fue la presentación con que los ‘Red Devils’ dieron a conocer el arribo del chileno.

A las 15.00 horas del pasado lunes, el gigante cuadro inglés compartió un video en sus redes sociales con el tocopillano como el gran protagonista, quien se robó todas las miradas al tocar el piano nada menos que el himno del club.

Lee también: Tocando el piano: la hermosa presentación del United para anunciar la llegada de Sánchez

Fue tan llamativa la presentación que en muchas partes del mundo imitaron la creatividad del equipo audiovisual del United, como lo hizo este martes el cuadro escocés Motherwell FC.

El equipo de la Scottish Premiership anunció la extensión del contrato del defensor inglés Peter Hartley de la misma manera que lo hizo el Manchester United con Sánchez.

Hartley, que llegó al conjunto escocés a mediados del año pasado proveniente de un préstamo del Blackpool y que hoy estampó un contrato permanente hasta 2020, apareció tocando el piano tal como Alexis, pero en un momento se equivocó de tecla y al final terminó por romper el instrumento musical.

El Manchester United respondió con un gif de Sánchez cerrando un ojo.

A continuación te dejamos con el divertido anuncio del Motherwell

🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6… #SIWY #MFC

Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN

— Motherwell FC (@MotherwellFC) 23 de enero de 2018