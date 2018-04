¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

"El que no salta no va al (Grupo) Mundial": Medio argentino se burló de derrota de Chile



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

La batalla de San Juan terminó con un final feliz para el equipo argentino de Copa Davis, que derrotó por 3-2 a Chile en la final de la Zona Americana I del certamen.

Más de ocho horas de tenis se vivieron ayer en el Aldo Cantoni de San Juan. La victoria nacional en dobles fue lo que alargó la serie. La prensa argentina reaccionó con temor luego del ‘triunfazo’ de la dupla Podlipnik-Jarry sobre Máximo González y Guido Pella.

Lee también: “Derrota y a rezar”: la reacción de medio argentino tras victoria de Chile en dobles

Pero los triunfos de Diego Schwartzman sobre Jarry y Pella ante Christian Garín cambiaron la cara de los trasandinos. Lo publicado en los medios, ahora, fue con un tono distinto y sarcástico.

El diario Olé no dejó pasar la oportunidad. “El que no salta, no va al (Grupo) Mundial”, fue el título que incluyeron en la nota, haciendo referencia al cántico de los hinchas argentinos para burlase de Chile en los dos días de la serie y relacionado a la no clasificación de la ‘Roja’ a Rusia 2018.

Tendencias Ahora