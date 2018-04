¿encontraste un error? avísanos

Nicolás Jarry y triunfo en dobles: "Vamos a reponernos y a seguir dándole"



Publicado por Jeser Lara

Nicolás Jarry se refirió a la épica victoria que consiguió, junto a Hans Podlipnik, en el dobles ante Argentina por Copa Davis.

De partida, el nacional declaró que Jarry “estuvo bueno el partido, hartas emociones, le encontramos la vuelta a la devolución…vamos a reponernos y a seguir dándole”.

“A medida que va pasando el tiempo me voy relajando, me encuentro más, tengo más tiempo para pensar. Y empiezo a jugar un poco mejor. Me tranquilizo, encuentro mi golpes y cambia la cosa”, agregó.

Respecto al duelo que sostendrá el ‘príncipe’ ante Diego Schwartzmann en pocos minutos más, el nacional agregó que “estoy bien. He jugado partido de 5 sets en la Davis. Estoy bien, entreno para esto”.

