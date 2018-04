¿encontraste un error? avísanos

Ríos y el recuerdo a 20 años de su logro: "Ser el número uno en tenis fue bastante grande"



Publicado por José Luis Rivera

El extenista nacional Marcelo Ríos recordó con agrado lo ocurrido en 1998, cuando alcanzó el número uno del ranking mundial de la ATP, de lo cual se cumplieron 20 años ayer.

El 29 de marzo de aquél año, Ríos se impuso en tres sets a Andre Agassi en la final del torneo de Miami, consiguiendo no sólo el título de campeón de esa cita, sino que también confirmó su ascenso al tope de la clasificación mundial, siendo el primer latinoamericano en conseguirlo de manera oficial.

En declaraciones al sitio oficial de la ATP, Ríos recordó que “Sampras había sido número 1 durante mucho tiempo, la mayoría de los últimos cinco años, por lo que fue un gran logro ganar dos ‘Super 9’ (categoría con la que se conocía en ese tiempo a los actuales Masters 1000) seguidos, venciendo a grandes jugadores“.

“Vencer a Agassi en Miami, en su propio país, fue obviamente uno de mis mejores partidos, que siempre recordaré”, completó el zurdo.

Además, Ríos repasó la reacción que generó en el país su logro. “No tenemos muchos deportistas en Chile, por lo que ser el número uno en tenis fue bastante grande” comentó, ya que “no era un gran deporte en ese momento allá”.

Otro que se refirió al tema fue Nicolás Massú, que señaló en la misma nota que “después de eso, empecé a creer que un chileno sí podía llegar a lo más alto. Además, tuve la suerte de entrenar con él y teníamos el mismo preparador físico. Me ayudaron mucho la cercanía con él y los consejos que me daba”, concluyendo que “su ascenso al número 1 me marcó un camino”.

