Rafael Nadal estará tres semanas alejado de las canchas tras lesión en Australia

El tenista español Rafael Nadal, número uno mundial, estará tres semanas fuera de las pistas debido a la lesión que lo obligó a abandonar en los cuartos de final del Abierto de Australia el martes.

Los exámenes médicos revelaron una lesión en el psoas ilíaco, un músculo de la parte alta de la pierna.

El hispano retomará el entrenamiento de manera progresiva en dos semanas y debería regresar a la competición en el torneo de Acapulco, que comenzará el 26 de febrero, antes de la gira estadounidense en pista dura.

Recordemos que el número uno abandonó su partido contra el croata Marin Cilic al inicio del quinto set.

Rafael Nadal, tras la caída en Australia, envió un mensaje en Redes Sociales lamentando lo ocurrido, pero, también, agradeciendo el inmenso apoyo de sus fanáticos.

Sadly leaving the #ausopen tonight. I’ll get an MRI tomorrow morning to see what is the injury. Thanks for the support to all my fans pic.twitter.com/KwTf56G7aG

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 23 de enero de 2018