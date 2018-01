Alexa Guarachi consiguió su primer título del 2018 al quedarse con el ITF 25K de EE.UU

¿encontraste un error? avísanos

Buenas noticias llegan desde Estados Unidos donde la tenista chilena Alexa Guarachi se quedó con el primer lugar del ITF 25K de Daytona Beach.

Y es que la chilena junto la argentina nacionalizada estadounidense Usué Arconada (296 WTA) se impusieron en la final por parciales de 6-3 y 6-4 ante la noruega Ulrikke Eikeri (263 WTA) y la bielorrusa Ilona Kremen (285 WTA), consagrándose así como las grandes vencedoras de la cita estadounidense.

Con este triunfo, el que por cierto es el primero de la tenista en lo que va de este 2018, Alexa Guarachi suma un total de 50 puntos, los que no solo la hacen escalar hasta la posición 135 del ranking mundial, sino que también la convierten en la nueva número uno de Chile.

El próximo desafío de la raqueta de 27 años será el ITF 25K de Orlando, cita que arrancará la próxima semana.

Congratulations to Usue Maitane Arconada (USA) and Alexa Guarachi (CHI) on winning 63 64 doubles at the @usta @DMESportsAcad #FTCProTournament. pic.twitter.com/hAeTk8MpIv

— Florida Tennis Center (@FLTennisCenter) January 14, 2018