Andy Murray se operó de su cadera y apuesta por intentar retornar antes de Wimbledon



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El escocés Andy Murray anunció esta mañana que se sometió a una intervención quirúrgica en Melbourne, Australia, con el objetivo de dar término a los persistentes problemas a su cadera.

“Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Dr. John O ‘ Donnell y a todo el personal por estar detrás de mí”., indicó el exnúmero 1 del mundo en su cuenta de Facebook.

“Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto”, agregó.

El británico, que no juega desde el año pasado, enfatizó en que espera poder estar 100% recuperado para volver a las pistas durante la etapa de torneos sobre césped, que se disputa en junio. “Espero con interés volver al tenis competitivo durante la temporada de hierba”, añadió.

Las dolencias físicas no solo alejaron a Murray de las canchas de tenis, sino que también lo hicieron caer desde la cima del escalafón hasta el puesto 19, que ocupa actualmente.

Cabe destacar que el medallista olímpico no es el único tenista de elite que sufre de problemas físicos, puesto que de acuerdo a lo que se ha conocido en el último tiempo, Novak Djokovic llega al Abierto de Australia con dolencias en su codo, mientras que Rafael Nadal no ha podido recuperarse de su lesión a la rodilla.

