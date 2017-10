¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Tenista británico Dan Evans es suspendido por un año tras dar positivo por uso de cocaína



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El británico Dan Evans, 108º del ránking ATP, fue suspendido un año tras dar positivo en un control antidopaje por cocaína, anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Antiguo número 2 del tenis británico, dio positivo en abril en el Torneo de Barcelona. Podrá volver a jugar a partir del 24 de abril de 2018.

Debido a la escasa cantidad de cocaína que había en la muestra de orina analizada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la ITF “aceptó” las explicaciones del jugador.

Evans señaló a la ITF que había sufrido una “contaminación por descuido, a través de sus dedos o de sus medicamentos, de residuos de cocaína que se encontraban en un bolsillo de su neceser de baño”, donde tiene ordenados sus medicamentos.

“Evans no puede afirmar que no es culpable por esta violación del reglamento porque su conducta, tomando la cocaína y poniéndola en su bolsa del baño, no es compatible con la extrema precaución requerida en el programa antidopaje”, señaló la ITF.

El jugador de 27 años, inactivo desde el anuncio de su control positivo en junio, defiende los colores de Gran Bretaña en la Copa Davis, ganando la Ensaladera en 2015.

En enero logró su mejor resultado en Grand Slam al alcanzar los octavos del Abierto de Australia.

Tendencias Ahora