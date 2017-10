Tenista británica Laura Robson fue testigo de tiroteo en Las Vegas: "Estamos en shock"

¿encontraste un error? avísanos

La tenista británica de origen australiano Laura Robson estaba entre los asistentes a un concierto en Las Vegas, en el que un hombre abrió fuego y mató al menos a 58 personas y dejó más de 500 heridos.

La tenista zurda, que actualmente está en el puesto 249 del ránking mundial y que el viernes perdió en un evento en California, tuiteó que ella y un amigo estaban entre los asistentes cuando empezaron los disparos.

“Estoy bien”, escribió en la red social. “Estábamos justo allí (…), al principio parecían fuegos de artificio pero después todo el mundo empezó a correr. Qué miedo”.

“Mi amigo que estaba en medio de la multitud estuvo ayudando a la gente que había recibido disparos. Estamos todos en estado de shock”, agregó

Estrellas del deporte en Las Vegas y todo Estados Unidos estaban atónitas y tristes este lunes por la tragedia.

“Día triste. Amor y rezos #lasvegas. No dejemos que el odio nos domine. Seamos amables unos con otros”, escribió el excampeón de los pesos pesados de boxeo Mike Tyson, quien vive en Las Vegas.

El asistente del entrenador del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Las Vegas, Nevada, Nick Robone, es uno de los centenares de heridos durante el concierto, según la página de Twitter del equipo, que dijo que estaba en terapia intensiva tras una operación.

I'm okay. We were right there.. sounded like fireworks at first then everyone started running. Scary shit

— Laura Robson (@laurarobson5) October 2, 2017