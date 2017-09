La genial respuesta de Sharapova a un fanático del tenis que criticó los gritos de Nadal

¿encontraste un error? avísanos

El domingo recién pasado el tenista español Rafael Nadal deslumbró a todos al conquistar el tercer US Open de su carrera.

Y es que el nacido en Manacor dio una clase magistral de buen juego y venció sin complicaciones al sudafricano Kevin Anderson por 6-3, 6-3 y 6-4,vlo que le permitió alcanzar su Grand Slam número 16.

Como era de esperar, luego de esta victoria las muestras de elogios para el español no de hicieron esperar.

No obstante, lejos de la alegría que los demás aficionados le entregaron al “Rafa” se encontraba uno en especial, quien aparentemente no encontró mejor idea que criticar, a través de su Twitter personal, los gritos que desplegó el actual campeón del mundo cada vez que golpeaba una pelota.

“Todos hablan de los ruidos que hace Maria Sharapova, pero Rafael Nadal, quien creo que es un gran jugador, es igual de molesto con sus gritos”, escribió Bernie Baldwin, un anónimo aficionado.

Pese a que el comentario se eliminó a pocos minutos de subido, no pasó desapercibido. Esto porque la aludida salió en defensa de su compañero de labores con una genial respuesta que fue ‘aplaudida’ en la Red.

The guy just won his 16th major (!!!) and this is your choice of tweet? https://t.co/WpqvcztNnY

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 11, 2017