¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Stephens protagonizó la gran sorpresa del US Open al eliminar a Venus y acceder a la final



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

La estadounidense Sloane Stephens, número 83 del ránking mundial, sorprendió a su veterana compatriota Venus Williams al derrotarla este jueves por 6-1, 0-6, 7-5 en semifinales del Abierto de Estados Unidos de tenis, y conseguir el primer boleto de su carrera a una final de Gran Slam.

Stephens, de 24 años, sobrevivió a sus nervios y a una furiosa reacción de Williams en el segundo set, para imponerse al cabo de dos horas y siete minutos de juego, sellando su boleto a la final femenina del sábado en la cancha dura de Flushing Meadows, Nueva York.

La mejor actuación anterior de Stephens fueron las semifinales del Abierto de Australia de 2013.

“No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo, lo que me costó llegar aquí, el viaje que he estado, simplemente no tengo palabras”, comentó.

La joven local se medirá por el título, el primer ‘grande’ de su carrera, con la ganadora entre sus compatriotas Madison Keys (N.18) y CoCo Vandeweghe (N.20).

Stephens, alejada del tenis por 11 meses por una lesión en el pie izquierdo antes de regresar en Wimbledon, aseguró con esta semifinal un cheque de 920.000 dólares, casi el triple de sus ganancias totales de la temporada anterior.

Venus Williams, siete veces campeona del Gran Slam y dos del US Open (2000 y 2001), buscaba convertirse con 37 años en la finalista femenina más vieja de la historia del Abierto estadounidense.

Tendencias Ahora