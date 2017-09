¿encontraste un error? avísanos

Un afectado Murray admite que "muy probablemente" no vuelve a jugar este 2017



Publicado por Pablo Velozo

El número 2 mundial Andy Murray, que no participó en el US Open debido a una lesión en la cadera, anunció este miércoles que “muy probablemente” no volverá a jugar en los meses que restan de temporada.

“Desafortunadamente no estaré en condiciones de disputar los torneos de Pekín y Shanghai y muy probablemente en los dos últimos torneos de la temporada, Viena y París, debido a mi lesión en la cadera“, escribió el escocés en su página de Facebook.

Murray, de 30 años, no juega desde su derrota en cinco sets frente al estadounidense San Querrey en los cuartos de final de Wimbledon el 12 de julio.

Esta temporada, debido a sus problemas en la cadera, no ha alcanzado el nivel que le hizo lograr el número 1 mundial con una increíble serie de cinco victorias en cinco torneos a finales de 2016.

