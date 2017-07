¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Se cansó: el extenista Andy Roddick lanzó a la basura casi todos sus trofeos



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Un hecho inédito dentro del mundo del tenis está dando que hablar en redes sociales. Esto, a causa de que el ex número uno del ranking ATP, Andy Roddick, se deshizo de casi todos los trofeos que consiguió a lo largo de su carrera luego de una limpieza en su hogar.

Este inusual hecho salió a la luz luego de que su esposa Brooklyn Decker diera una entrevista a la revista “People”, en donde señaló que el ex deportista norteamericano destrozó y lanzó a la basura la mayoría de los premios que ganó en los doce años que duró su carrera en el circuito profesional.

“Lo hizo un día cuando yo estaba fuera de la ciudad. (Él) decidió que ‘esto no significa éxito para mí, estos no me definen y realmente no me importa tener estas cosas materiales alrededor de la casa’, por lo que los tiró a la basura”, detalló Decker a la prensa.

Eso sí, la esposa fue enfática en señalar que luego de la limpieza que Roddick realizó en la casa que ambos comparten, este conservó un solo trofeo mundial. Se trata del premio que obtuvo en el Us Open del año 2003, instancia en la que se impuso en la final por parciales de 6-3, 7-6 y 6-3 ante el español Juan Carlos Ferrero.

Cabe consignar que Andy estuvo por 12 años en el top 10 del ranking mundial, hecho que gatilló que este sea incorporado a fines de este mes al Salón Internacional de la Fama del tenis.

Tendencias Ahora