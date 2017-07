Federer derrotó a Zverev y avanzó por decimoquinta vez a los octavos de final de Wimbledon

¿encontraste un error? avísanos

El siete veces campeón de Wimbledon, el suizo Roger Federer, alcanzó los octavos de final del torneo de tenis por decimoquinta oportunidad, al batir este sábado al alemán Mischa Zverev.

Federer venció por 7-6 (7/3), 6-4, y 6-4 y se medirá el lunes al búlgaro Grigor Dimitrov por un puesto en los cuartos de final del lunes

También avanzaron el serbio Novak Djokovic, tres veces campeón, la alemana Angelique Kerber, el canadiense Milos Raonic, el búlgaro Grigor Dimitrov y la española Garbiñe Muguruza.

Grigor Dimitrov awaits in the fourth round for Roger Federer…#Wimbledon pic.twitter.com/FtiNNTCDiy

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2017