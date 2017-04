¿encontraste un error? avísanos

González y la Federación de Tenis: "No hay una estructura ideal para hacer grandes cosas"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La situación del deporte nacional es un tema que no ha dejado indiferente a nadie. Diversos han sido los atletas y deportistas de todo el país, que han alzado la voz para dar a conocer el contexto actual de sus disciplinas y todo lo que esto conlleva.

Precisamente y en relación a esto último, uno que no quiso quedarse fuera y que analizó con mayor detención el panorama actual del tenis de nuestro país, fue el extenista y medallista olímpico, Fernando González.

El ‘Bombardero de La Reina’, señaló que “en la Federación de Tenis de nuestro país, no existe una estructura ideal para hacer cosas importantes y que se dejan llevar por los resultados de los jugadores de más arriba”.

No obstante, no todo es oscuro para el ex medallista de Atenas 2004, ya que durante la semana se dieron a conocer dos noticias sumamente positivas para el deporte nacional.

Por un lado se encuentra el hecho de que Buenos Aires haya bajado su candidatura a la organizacion de los Juegos Panamericanos 2023,, generando con ello que Santiago se quede como único candidato. Pero por otro lado está el nombramiento de Neven Illic a la presidencia de la Organizacion Deportiva Panamerica (ODEPA), hecho que generó en “Mano de Piedra” sentimientos encontrados.

Por último, el “Feña” se referió a la posibilidad de postular a la presidencia de la Federacion de Tenis de Chile, instancia en la que fue enfático y señalò que “por un tema de ética no podría, ya que trabajo en el tenis”.

