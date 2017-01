¿encontraste un error? avísanos

La 'surrealista' discusión de Wawrinka y Tsonga en el Abierto de Australia



Publicado por Pablo Velozo

Jo-Wilfried Tsonga y Stan Wawrinka tuvieron una discusión este martes en Melbourne, durante el partido de cuartos de final del Abierto de Australia que disputaron y en el que el suizo se impuso al francés.

“¿Me estás mirando? Relájate, es un partido de tenis”, dijo en francés Wawrinka a Tsonga tras finalizar el primer set, generando una discusión cuando ambos estaban sentados en sus sillas.

“¿Tú me miras y me hablas? ¿Qué buscas? Mira hacia adelante, ¿acaso te he mirado yo?”, añadió el helvético, provocando la reacción del francés, quien se limitó a contestar “por supuesto”.

La discusión fue subiendo de tono. “¿Cuándo?” dijo Stan, a lo que el francés contestó: “Ahora mismo”.

“Me estás mirando tú, es un partido de tenis y tienes que calmarte. Relájate un poco”, añadió el helvético, quien sentneció todo con un “Tú haz tus cosas que yo haré las mías y todo irá bien”. ¿Y qué dijo Tsonga? “No estoy preocupado”.

Ya en conferencia de prensa, el galo explicó sobre el entrevero que “hay mucha testosterona en todo esto, yo estaba frustrado tras haber perdido el primer set”.

“Puede haber tensión entre los jugadores durante los partidos, lo esencial es que después todo fue bien”, dijo el suizo, que cerró el partido en tres sets y estrechó la mano de su rival al final del duelo.

La relación entre ambos jugadores no es la mejor, sobre todo tras un problema que tuvieron en la final de la Copa Davis ganada por Suiza ante Francia en 2014 en Lille.

Tras la victoria, Wawrinka habló de los franceses: “Habían hecho muchas páginas sobre la crisis, sobre nosotros, sobre la espalda de Roger (lesionado antes del partido). Pero nosotros hemos mostrado hasta qué punto las cosas pueden cambiar rápido”.

El equipo francés consideró arrogantes estas declaraciones.

Recordar que Wawrinka superó a Tsonga y enfrentará en la semifinal del primer Grand Slam del año a Roger Federer.

