Nadal venció a Dolgopolov en el ATP de Brisbane en su primer partido oficial del año



Publicado por Matias Romero

Volvió con todo este año. El tenista español, Rafael Nadal, se impuso a Alexandr Dolgopolov por un doble 6/3, en su primer partido oficial del 2017 disputado en el ATP de Brisbane en Australia.

El mallorquín dijo sentirse cómodo en el torneo y contento de haber empezado la temporada en Brisbane, tras varios años haciéndolo en Doha.

“Gracias a toda Australia. Es mi primera vez en Brisbane y estoy contento de la decisión que he tomado de venir aquí”, dijo el español al terminar el partido.

Y agregó que “es una gran pista. No he competido mucho ultimamente, aunque haya jugado mucho en Abu Dabi no es fácil. Sabía que el primer partido era muy importante por las circunstancias”, comentó.

Recordar que Nadal inició su temporada los últimos días del pasado año, en el torneo de exhibición de Abu Dabi, certamen donde levantó la corona por cuarta vez, tras haberlo ganado en 2010, 2011 y 2015.

