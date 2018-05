¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Triple accidente en el Moto GP terminó con Dani Pedrosa volando por los aires



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Marc Márquez, de Honda, se impuso en el Gran Premio de España de MotoGP, disputado este domingo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. El español logró una importante victoria en una accidentada carrera que terminó con las caídas de varios favoritos.

Uno de esos accidentes fue el triple choque de de los españoles Dani Pedrosa (Honda) y Jorge Lorenzo (Ducati) y del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) cuando trataban de cazar a Márquez.

¿Cómo ocurrió el accidente? Dovizioso y Lorenzo estaban peleando palmo a palmo el segundo puesto en España, ambos se adelantaban para sacar una ventaja, pero el mallorquín no pudo adelantar al italiano en una curva y tuvo que abrirse. Allí Pedrosa, que marchaba cuarto, vio el espacio por dentro y trato de colarse pero no Jorge Lorenzo no vio a Dani y lo impactó.

Pedrosa saltó por los aires y Lorenzo se llevó a Dovizioso, su compañero de equipo. Los tres pilotos debieron abandonar.

Luego de las acciones, los comisarios de Dirección de Carrera revisaron las imágenes del accidente y decidieron no sancionar a ninguno de los tres pilotos.

Revisa acá el video:



Tendencias Ahora