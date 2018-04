¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Sufre Quintanilla en el Merzouga Rally: Barreda lo chocó y presenta problemas en rodilla



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Un día extremo y accidentado tuvo este jueves Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna) en la cuarta etapa del Merzouga Rally, donde en medio de la especial (233 kilómetros) fue impactado por el piloto español de Honda Joan Barreda, quien andaba perdido y buscaba retomar la ruta correcta.

Kilómetros antes, el grupo de punta, encabezado por el chileno, el australiano Toby Price, el argentino Kevin Benavides (Honda) y el propio Barreda, navegaban compactos para tratar de encontrar un waypoint oculto que, al parecer, estaba mal señalado en la hoja de ruta. El hispano quiso tomar ventaja por un atajo y al darse cuenta de que nuevamente estaba errado, saltó de golpe a la pista principal e impactó de lleno a Quintanilla. Ambos, sin embargo, siguieron en carrera y completaron el recorrido.

La etapa fue ganada por el italiano Alessandro Botturi (Yamaha), seguido de las Honda del portugués Paulo Goncalves y el estadounidense Ricky Brabec. Barreda terminó noveno la especial y sigue al tope de la tabla, mientras que Quintanilla arribó séptimo y bajó al quinto lugar en la general. No obstante, los jueces de la prueba evalúan posibles sanciones y revisan además los roadbooks de todas las motos para confirmar los trayectos que cada uno tomó en ese sector cronometrado.

La competencia termina este viernes con una muy breve especial de 49 kilómetros por las dunas.

“La especial estaba muy trialera, llena de piedras, filos y se hacía difícil pasar la moto de rally. Igual pasado el kilómetro 50 tomé la punta y abrí hasta el refueling, ahí nos agrupamos con Barreda, Benavides, Price y juntos buscamos un waypoint oculto que no podíamos encontrar por un error en una nota de navegación. Pero Barreda y Benavides quisieron adelantarse tomando un atajo no señalado en el roadbook y cuando se dieron cuenta que estaban equivocados, Barreda se metió de golpe en la ruta correcta y me chocó; estoy con un fuerte golpe en la rodilla y trabajando con el kinesiólogo recuperarme”, expresó Pablo Quintanilla.

“La organización del Merzouga está revisando este tema para tomar decisiones respecto del waypoint que ellos se saltaron y de la situación que se produjo entre Barreda y yo. Veremos al final del día qué sucede, pero mi foco está puesto en hacer mi trabajo y tratar de terminar la carrera de la mejor forma”, agregó ‘Quintafondo’.

MERZOUGA RALLY – DAKAR SERIES

Etapa 4 / Marathon bivouac-Merzouga / Especial: 233 kms / Enlace: 139 kms:

1° Alessandro Botturi/ITA/Yamaha/3:23:31

2° Paulo Goncalves/POR/Honda/3:27:15

3° Ricky Brabec/USA/Honda/3:32:03

4° Toby Price/AUS/KTM/3:34:25

5ª Laia Sanz/ESP/KTM/3:41:47

6° Kevin Benavides/ARG/Honda/3:44:20

7° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/3:48:03

8° Anthony Boursaud/FRA/Yamaha/3:50:21

9° Joan Barreda/ESP/Honda/3:50:40

Clasificación general

1° Joan Barreda/ESP/Honda/13:26:49

2° Toby Price/AUS/KTM/13:30:51

3° Kevin Benavides/ARG/Honda/13:33:20

4° Ricky Brabec/USA/Honda/13:34:05

5° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/13:38:04

6° José I. Cornejo/CHI/Honda/14:04:15

Tendencias Ahora