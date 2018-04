¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

El gran deseo de Jeremías Israel: "Me encantaría que vuelva la Fórmula E y el Dakar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Piloto con todas sus letras. Amante de las motos, campeón chileno y uno de los afortunados en representar a Chile compitiendo en la carrera más difícil del mundo: el Dakar.

Jeremías Israel (36) conversó con BioBioChile de todo lo que rodea el mundo motor y su vida deportiva, donde junto a su familia hacen de las tuercas una pasión. La participación de los chilenos en el Dakar, la posible vuelta a Chile de la competencia, el RallyMobil, el tumor que le fue descubierto cuando competía con 18 años y las polémicas de la Fórmula E -junto con la negativa de la Ministra del Deporte para financiar el evento de monoplazas- fueron algunos de los temas en los que el ex piloto se explayó.

Hoy ‘Jere’, como lo conocen, está retirado del motociclismo profesional y como lo reconoce solo “participo de eventos en forma recreativa donde aprovecho de compartir con mis amigos. Eso sí, tengo mucho interés en seguir apoyando el deporte motor”. Ahora, Israel está dedicado a los negocios en Comercial Jeremías, una tienda de motos conocida como ProCircuit.

Chile ¿Potencia en mundo motor?

Fiel seguido del Dakar, Jeremías Israel participó en la carrera más difícil del mundo en el 2013, 2014 y 2015. En su segunda oportunidad llegó a estar cuarto en la general pero tuvo que abandonar luego de sufrir una dura caída.

¿Seguiste el Dakar este año?

Sí, los sigo día a día en verdad. Este años estuve involucrado a nivel personal y apoyamos a Juan Ignacio Cornejo. También seguí de cerca a (Ignacio) Casale en los quads, somos amigos, pero me gusta mucho estar al tanto de carreras como esta.

Considerando el gran nivel y los logros de Ignacio Casale y Pablo Quintanilla ¿Chile es potencia en el deporte motor?

No, para nada. El Dakar es el evento más grande a nivel mundial, es único, es el Superbowl del deporte motor. Es un orgullo tener un Casale, sus logros son casi irrepetibles (dos primeros lugar). Pablo Quintanilla ha logrado buenas participaciones, encuentro que es buenísimo y sus campeonatos mundiales también son un gran logro, pero sus podios en el Dakar son mucho más importantes, ahí está la verdad porque ha diferencia de otra disciplinas acá este evento es mucho más grande que los campeonatos. Es una historia de esfuerzo gigante, pero al final lo de Casale y Quintanilla son grandes logros, pero muy aislados.

Pero volviendo a tu pregunta. Chile no es potencia en ningún deporte, por que en Chile no hay cultura deportiva, no hay leyes que respalden el deporte, no hay apoyo de Estado, solo hay un poco de apoyo al deporte Olímpico (…) el deporte en nuestro país llega a un punto en el que te dicen ‘bueno mijito y usted ¿Qué va a estudiar?’.

Que bueno que tocaste ese tema. Pauline Kantor, ministra del Deporte, señaló que no habrá apoyo económico para la Fórmula E y que todavía está en evaluación la vuelta del Dakar ¿Qué te parece?

Uff. Bueno, yo participé dentro de la campaña de Sebastián Piñera, trabajé en el Comité de Deportes donde trabajé con Pauline Kantor y tengo una muy buena impresión de ella, es una con una capacidad tremenda de gestión. Pero por otra parte hay que entender que después de la salida del gobierno pasado hay un déficit tremendo y si no tienen recursos o no hay plata es coherente decir lo que ella plantea, pero no es lo que me gustaría escuchar. Me encanta la Fórmula E, soy un apasionado del Dakar y me encantaría que estás dos competencias vuelvan a tener un paso por Chile pero la Ministra es la que sabe cuáles son las razones.

Llegó el día! @sebastianpinerae Presidente! Viviendo una nueva experiencia y acompañado a dos maravillosas mujeres Erika y Pauline a quien seguiré apoyando con todo. pic.twitter.com/mNOv4M8OuO — Jeremias Israel (@jereisrael) 11 de marzo de 2018

Cáncer Surviver

Jeremías, en su perfil de Twitter, destaca varios hechos pasado de su vida: ex deportista profesional, Rally Rider, entre otros, pero al final hay una frase que a cualquiera lo podría dejar helado: Cáncer Surviver.

Israel fue diagnósticado de un tumor cerebral en 1999 cuando tenía 18 y ya era un prodigio sobre la moto, noticia que podía destruir los sueños de cualquiera pero no los de ese joven (en ese entonces). “Recuerdo que el médico me hablaba de esto, de salvarme la vida y yo solo le hablaba de motos, de más motos y de correr en motos”, cuenta ‘Jere’.

“Fue una situación muy dura, tuve mucha suerte y la fortaleza para salir adelante para contar mi historia. Ahora estoy bien y cuando lo recuerdo siempre me pongo a mirar atrás. Cuando uno es toma y fuma puede llegar a entender que te pase algo así, pero cuando uno no hace nada de eso se te vienen mil cosas a la cabeza ¿Cómo se lo explicas a un niño?”, añade el ex piloto que lucha contra el cáncer junto a la Fundación Nuestros Hijos.

RallyMobil y la ‘posible’ llegada del WRC

El 20 y 22 de abril se desarrollará una nueva edición del RallyMobil donde Concepción será el epicentro de lo que será un gran evento. La capital del Biobío será parte de la antesala a la postulación de Chile a una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) para el 2019, 2020 y 2021.

En este certamen están inscritos Benjamín, Vicente y Samuel, hermanos y primo de Jeremías. Todos corren por Monster ProCircuit y este año, la marca de los Israel, podrá ser conocida por todo el mundo.

Sobre la competencia nacional, ‘Jere’ comentó que “es un lindo evento, los autos nuevos están hermosos y creo que el 2018 será un año muy importante para mundo motor, en especial para el RallyMobil”.

Con respecto al Campeonato Mundial de Rally, Israel añadió que “este tema vuelve a caer en el Ministerio y el deporte nacional. Volvemos a ver que hay talento pero acá solo hay una productora y algunas empresas privada. Está la materia primera para que se generen grandes deportistas”.

‘Jere’, por último ¿te volveremos a ver en el RallyMobil?

El 2011 y 2012 comencé a correr en el RallyMobil pero luego me embarqué en la aventura del Dakar. Es una propuesta que me la han hecho varias veces (la de volver) por el hecho de que estén mis hermanos ahí, pero no sé si es un tema que yo lo vea en un corto plazo, no lo voy a descartar porque uno nunca sabe. Lo que si te puedo decir es que yo no voy a volver a competir en un Dakar o un motocross por qué no hay que escupir al cielo. La vida nadie la tiene comprada.

Tendencias Ahora