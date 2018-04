¿encontraste un error? avísanos

Polémica en el MotoGP: Valentino Rossi se molestó por mala maniobra de Marc Márquez



Publicado por Raúl Galdames

El fin de semana se corrió el Gran Premio de Argentina de MotoGP, segunda prueba del Campeonato Mundial de 2018, donde Cal Crutchlow (LCR Honda) se quedó con la prueba donde el podio fue compleato por Johann Zarco (Yamaha Tech 3) y Alex Rins (Suzuki).

Pero en la carrera hubo algunos momentos que destacaron y no por las habilidades de los pilotos, sino que por la polémica que hubo entre los dos mejores competidores del certamen: Marc Márquez y Valentino Rossi.

El certamen estuvo marcado por una indisciplina del español, y vigente campeón, quien recibió una sanción de 30 segundos por chocar con Valentino Rossi en un intento de adelantamiento en la vuelta 13. Su arriesgada maniobra acabó con el italiano en el suelo.

#MotoGP "No he hecho nada voluntariamente, no he ido a tirar a nadie ni he ido a buscar a nadie, sólo intentaba ir hacia delante". Marc Márquez sobre sus choques con Aleix Espargaró y Valentino Rossi.pic.twitter.com/eA7Nu0sZ5i — HispanicSportsMedia (@hsmamerica) April 8, 2018

La acción desató la polémica entre estos dos pilotos en Argentina. “No he hecho nada voluntariamente, no he ido a tirar a nadie ni he ido a buscar a nadie, sólo intentaba ir hacia delante”, dijo el español.

Luego de la carrera, Márquez fue a disculparse con el italiano en los pits pero allí nadie quería ver el italiano. “He intentado remontar con la pista complicado y cuando he intentado adelantar a Valentino he pillado un parche, nos hemos tocado y se ha caído. Me he ido a disculpar, no las ha aceptado y lo respeto”, añadió.

Por su parte Rossi fue duro contra su rival y dijo que “es una situación bajo mi punto de vista muy peligrosa. La Dirección de Carrera tiene que hacer algo porque si no, nos podríamos hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto hacia sus adversarios”.

El cuatro veces campeón del mundo se puso por delante desde la segunda vuelta, antes de ser doblemente penalizado por un contrasentido en la parrilla de salida, y luego por empujar a su compatriota Aleix Espargaró.

#MotoGP "He intentado remontar con la pista complicado y cuando he intentado adelantar a Valentino he pillado un parche, nos hemos tocado y se ha caído. Me he ido a disculpar, no las ha aceptado y lo respeto". Marc Márquez.pic.twitter.com/2mc1VZXDXa — HispanicSportsMedia (@hsmamerica) April 8, 2018

