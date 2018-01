¿encontraste un error? avísanos

El duro relato de la piloto que debió abandonar el Dakar tras sufrir un accidente



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La piloto española, Rosa Romero Font, se convirtió en baja en la pasada décima etapa del Rally Dakar 2018 tras sufrir una dura caída de la cita del desierto, de la cual la experimentada deportista no pudo lograr levantarse para terminar los 140 kilómetros de especial que le restaban.

Una piedra en el camino que le fue imposible visualizar con anticipación la envió directo al suelo. ¿El resultado? Un corte en la ingle cerca de la femoral que le costó 8 puntos de sutura.

Romero se encuentra en pleno proceso de recuperación en su tierra natal, donde, entre otras cosas, pudo contar que fue lo que realmente ocurrió.

“Apenas quedaban dos horas de luz y me faltaban más de 140 kilómetros para llegar a meta. Sabía que estaba dentro de una zona muy complicada y no quería que se me hiciera de noche”, partió contando en un comunicado oficial que lanzó el sitio de Himoinsa Team.

La deportista agregó que “en un cruce de un río, justo al principio de la segunda especial, todo estaba lleno de roderas y aparté la vista un momento de la pista para verificar el roadbook y asegurarme que iba bien. En ese momento he golpeado una piedra que me ha hecho volar por los aires. En el golpe me quedé un poco aturdida“.

Tras esto, la exponente de KTM hizo todo lo posible para recuperarse y continuar con la carrera. Si bien lo consiguió, el duro golpe que recibió y que le afectó el aductor de la pierna izquierda no fue algo leve ni pasajero.

“A medida que iba avanzando notaba como la sangre me bajaba por la pierna. Llegué a pensar en que debería pedir asistencia médica, pero no quería detenerme, quería llegar hasta el final o hasta que mi cuerpo aguantase”, añadió Romero Font.

La española sostuvo que “cuando vimos la herida en el campamento estaba claro que no iba a ser fácil que me dejaran seguir”.

Romero se encontraba en el puesto 66 de la clasificación de motos del Dakar. Pese a esto, ella debió abandonar la carrera para recuperarse, no sin antes dar a conocer su rabia y frustración.

“Es una pena, me da muchísima rabia porque estaba aguantando el pulso a este Dakar tan difícil y bonito y estaba segura de que iba a poder llegar a Córdoba”, concluyó.

