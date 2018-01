¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La dura crítica de Casale al Dakar: "Somos payasos en un circo y nos tratan como perros"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Es el líder indiscutido del Dakar y la vida la sonríe por estos días. Ignacio Casale vive un gran presente en la ‘competencia más difícil del mundo’, pero pese a su notable liderato hay algo que le molesta.

El ‘Perro’ lidera la clasificación general con un tiempo de 46 horas, 4 minutos y 20 segundos, lo sigue Nicolas Cavigliasso a 1 hora, 34 minutos y 13 segundos de distancia y tercero se encuentra Jeremías González, a lejanas 2 horas, 9 minutos y 15 segundos, pero hoy habló con un tono distinto pese a su buen momento y de hecho ladró.

Lee también: Pablo Quintanilla luego de otro día lleno de problemas: “Este Dakar me ha tratado mal”

En conversaciones con Emol, al piloto no le gustó para nada que se suspendiera la etapa 12 por las malas condiciones climáticas que afectaron a la ruta. Es más, el chileno disparó con todo.

“No sé porqué los autos están arrancando antes que las motos y los quads. Siempre han partido detrás de nosotros. Es un peligro. Es una decisión que tienen que replantearse, al final somos los payasos del circo y nos tratan como perros. A los pilotos de quads y motos nos tiran a la cola”, dijo Casala con un tono de molestia.

Incluso contó un hecho desconocido hasta el momento y relató que “hace dos días me encontré con un auto de frente, en un río. Iba a fondo y pasó a 20 metros mío. No quiero decir su nombre, porque es un amigo. No es culpa de nosotros, es culpa de la organización”.

Por último, el líder de los quads terminó sus crítica contra la organización diciendo que “las huellas que dejan los autos y los camiones son un peligro y deforman la información del roadbook. Van saliendo piedras que rompen la moto y nos rompen a nosotros. Es una locura encontrarse de frente con un camión…si te choca uno te puedes morir. Espero que cambien el otro año y nos cuiden más”.

Tendencias Ahora