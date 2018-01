¿encontraste un error? avísanos

Seguir a las nubes: el insólito método de piloto español para no perderse en el Dakar



Publicado por Jeser Lara

La orientación es un tema que ha afectado a la mayoría de los pilotos que actualmente disputan el Rally Dakar 2018. Es por eso que para no perderse, el español Gerard Farrés (KTM) y el resto de pilotos del equipo Himoinsa, dirigido por Miguel Puertas, ideo un insólito método para no extraviarse en las etapas de la competición, estrategia que le trajo muy buenos resultados el martes.

En vez de seguir las huellas de los demás competidores, Farrés y compañía miran hacia el cielo, a las nubes, tomando referencias de ellas para poder guiarse. Aquel método hizo que terminara la décima etapa en la tercera posición, escalando a la cuarta casilla en la general.

“He tomado alguna referencia de nubes. Me he salido de las huellas y a veces buscaba esas referencias porque no había montañas y me iba muy bien. Me daba confianza porque a cada kilómetro que pasaba, los puntos de paso se abrían y me hacía sentir mejor”, confesó el piloto, agregando que Puertas, que viene el mundo de la aviación, le enseñó esta estrategia.

En conversación con Fox Sports, el español agregó que “detalles como este te hacen feliz por el trabajo de Miguel y de todos. Hacer esto es una muy buena noticia. En mi último Dakar, poder hacer esto es la bomba”.

Por otro lado, el propio Puertas explicó su método, añadiendo que el piloto “coge una nube, el sol, lo que quieras, pero coge una referencia visual cuando no tengas al frente una montaña”.

“Sabemos que no tenemos la velocidad que tienen otros pilotos, pero sí tenemos más consistencia y más seguridad. Farrés no ha tenido ninguna caída importante en el Dakar. Su navegación ha sido casi perfecta”, cerró.

