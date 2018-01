¿encontraste un error? avísanos

71 abandonos transforman al Dakar 2018 como el más extremo de los últimos tiempos



Publicado por Marcelo Canario

El apelativo de la “ carrera más dura” que a lo largos de los años se ha ganado el Dakar ha ido cobrando fuerza para transformar esta edición en una cruda realidad. Tras su paso por tierras peruanas 71 de 335 participantes han debido retirarse por diversos problemas y eso que aun no se cumple la mitad de la carrera.

Hasta la quinta etapa que se realizó desde San Juan de Marcona y Arequipa, las durísimas condiciones que han existido dejaron fuera de competencia a ilustres competidores del Dakar.

Uno de los primeros en caer fue el campeón defensor en la categoría de motos Sam Sunderland quien dijo adiós en la cuarta etapa tras una lesión lumbar. Quien resulto más perjudicado en esta categoría fue el checo Ondrej Klimcyw quien sufrió un grave accidente a bordo de su moto Husqvarna.

Tal fue la gravedad que debió ser traslado por helicóptero en estado inconsciente al Hospital Angloamericano de Lima donde se encuentra en un con inducido a la espera de nuevos exámenes que revelen su real condición.

Por su parte el único chileno que ha abandonado y que forma parte de esta categoría es Cristobal Guldman quien daño el motor de su Kawasaki contra una piedra, impidiéndole terminar la cuarta etapa del recorrido.

En estas competencias extremas la experiencia no juega a favor, bien lo sabe el campeón defensor de cuadrimotos Sergei Kariakin quien debió abandonar tras sufrir una fuerte caída que le provocó una fractura del brazo, cediendole la punta al piloto nacional Ignacio Casale.

En su 23º participacion, el español Nani Roma tampoco pudo cosechar los exitos de años anteriores y vivió una dramática situación junto a su compañero de equipo Alex Haro dando vueltas en su auto por las dunas peruanas, el español comentó que “de lo único que me acuerdo es que Alex me decía que teníamos que girar a buscar un punto de paso y que a 500 metros teníamos la meta. Lo siguiente que recuerdo es que Alex me estaba gritando y picándome con la mano el brazo para despertarme. Me encontré con todo el coche destrozado y sin saber que había pasado”.

El último en restarse de la carrera fue el piloto frances Sebastian Loeb, el nueve veces campeón mundial de rally sufrió una caída a una duna donde su copiloto termino gravemente golpeado y sin oportunidad de continuar la carrera, al momento del accidente el binomio se encontraba en la segunda posición de la tabla general.

