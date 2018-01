Bryce Menzies sufrió fuerte accidente en etapa 2 del Dakar y su auto quedó destrozado

¿encontraste un error? avísanos

El piloto estadounidense Bryce Menzies sufrió un fuerte accidente durante la etapa 2 del rally Dakar 2018, quedando su auto completamente dañado.

Según apunta Mundo Deportivo, el piloto de MINI se accidentó cuando recién iban seis kilómetros de los 267 comprendidos para el recorrido de Pisco.

La República, en tanto, señala que el norteamericano fue el primero en abandonar en el día, ya que su auto quedó inservible al perder la rueda delantera derecha.

Una mala noticia para MINI que lamenta también el choque del chileno Boris Garafulic con el saudí Yazeed Al-Rajhi.

El periodista Francisco Aure compartió una foto del destrozado auto de Menzies.

. @BryceMenzies7 has suffered a serious crash. The #DakarRookie and his co-pilot appear to be ok but the 🚙 is heavily damaged

// Bryce Menzies ha roto su 🚙. El Estadounidense y su copiloto parecen OK#Dakar2018 #DakarPerú2018 pic.twitter.com/CX1LfksH4U

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2018