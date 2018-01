¿encontraste un error? avísanos

’Nacho’ Cornejo tras su sorpresiva llegada al Dakar: "Siento que las cosas se darán bien"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

De seguro nunca la ausencia de un compañero había alegrado tanto al piloto nacional, José Ignacio Cornejo.

Y es que tras la lesión al hombro que sufrió el luso Paulo Gonçalves cuando se encontraba entrenando en su país, el equipo HRC Honda no dudó en ponerse en contacto con el iquiqueño para encargarle la difícil misión de representarlos en el Dakar 2018.

Como era de esperar, el nortino no lo pensó dos veces y hoy ya se encuentra listo y dispuesto para dar inicio a su nueva travesía.

“No lo pensé ni lo dudé y acepté. Tuve que ordenar todas las cosas y partir para Lima”, partió indicando Cornejo en conversación con AS.

Complementando con que “no he tenido la ansiedad previa a la carrera, que al final uno pasa todo diciembre pensando en el Dakar, ahora no fue así, como pasó tan encima, y como he tenido que hacer todo en poco tiempo no he podido tener esa ansiedad”.

Otra de las sorpresas que el piloto de Monster Energy ha debido enfrentar tiene relación con dejar de lado la moto de KTM para correr con la oficial de Honda.

“Es un poco distinta en términos de la posición y en cómo doblar. La pude probar por primera vez esta semana, y al principio me costó, pero ya estoy con bastante más confianza sobre ella”, añadió el chileno.

Puntualizando en que “la moto es espectacular, es tecnología de punta, más la ayuda de los otros pilotos con la puesta punto para usar el setting correcto en cada tipo de terreno. Siento que las cosas se darán bien”.

Finalmente y respecto a los objetivos trazados para esta nueva edición de la cita tuercas, el “Nacho” fue enfático en comentar que pese a que esto es solo un reemplazo, se jugará todas sus fichas para poder iniciar un camino de la mano de este inmenso equipo.

“Por ahora entro como sustituto de Paulo en esta carrera solamente, pero claramente si llego a hacer algo bueno hay muchas posibilidades de seguir trabajando con ellos. Espero hacer eso, estoy muy concentrado y enfocado en hacer un buen Dakar para seguir trabajando con este equipo, pero eso se sabrá ya después de la carrera”, concluyó.

