Octavo chileno: ’Nacho’ Cornejo se suma a última hora y disputará el Dakar 2018 con Honda



Publicado por Marcelo Canario

Buenas noticias para el deporte nacional. El ‘Team Chile’ que disputará el Dakar de este año sumó una nueva pieza a solo días del inicio de la competencia.

El iquiqueño Ignacio Cornejo fue convocado al equipo Honda en reemplazo del portugués Paulo Goncalves para participar en categoría motos, donde el 2017 fue el piloto nacional que terminó con mejor ubicación ( 28 en la tabla general), según consigna Mundo Rally.

El Campeón Mundial Junior de Rally Cross Country en 2016 llega a formar parte del equipo HRC Honda luego del accidente sufrido por Goncalves, quien sufrió la luxación de un hombro y comprometió los ligamentos de una rodilla durante un entrenamiento en la localidad portuguesa de Sao Bartolomeu de Messines.

Cabe destacar que el joven piloto chileno estuvo a punto de no ir al Dakar por falta de financiamiento. “Lamentablemente no estaré presente, nuestro objetivo era ir en busca de los lugares de adelante y no conseguimos soporte de algún equipo ni el financiamiento que se necesita para lograr ese objetivo”, expresó en su momento al mismo medio.

Con la inclusión de Cornejo, ocho serán los representantes nacionales en la competencia. Sumado al iquiqueño competirán en motos Pablo Quintanilla, Cristóbal Guldman, Patricio Cabrera, en la categoría quads dirán presente Ignacio Casale y Giovanni Erico, y en autos Boris Garáfulic y Juan Carlos Vallejo.

Recordemos que el inicio de la competencia está fijado para el 6 de enero en Lima, Perú.

