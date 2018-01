¿encontraste un error? avísanos

La historia de Isidre Esteve: el piloto en silla de ruedas que correrá el Dakar



Publicado por Raúl Galdames

24 de marzo de 2007. Isidre Esteve se preparaba para competir en el Rally Dakar con su motocicleta, tal como lo había hecho desde siempre. Pero ese día, la vida del piloto no volvió a ser la misma luego de un accidente donde se fracturó las vértebras T7 y T8 que lo impidieron volver a caminar.

Desde ese momento que el catalán se mueve en una silla de ruedas, pero eso no le ha impedido alejarse de su pasión. Es por eso que el reconocido piloto español competirá en una nueva edición del Dakar en su auto adaptado.

Al ser consultado por el día de su accidente, Esteve comentó a Depor de Perú que “era la primera carrera del campeonato de España, yo me venía preparando para el Dakar. Sucedió cuando faltaba poco para terminar la competencia. Recuerdo que no sentía mi cuerpo”.

“Iba primero y mi mecánico me indicó que le llevaba 5 minutos de ventaja al segundo. Creo que me relajé y, en un cruce de ríos, tuve una caída que hizo que cambiara un poco mi destino. Pero, como puedes ver, no cambió del todo. Sigo compitiendo”, agregó el piloto que correrá a bordo de un todoterreno 4×4 diésel modificado, su objetivo es pelear contra los mejores.

Sobre su actitud positiva y al no querer bajar nunca los brazos, Esteve dijo que “creo que esto es algo que va con cada persona. Hay algunos que tiran la toalla antes, no lo sé. Es un tema de actitud. El mundo del deporte me ha aportado casi todo lo que soy. No creo que una lesión medular o estar en una silla de ruedas sea una razón para renunciar.

Con respecto a su auto señaló a Infobae que “es un coche construido en Francia por la Sodicars Racing y es un vehículo de Dakar. Simplemente lo único que necesito es que el acelerador y el freno estén en el volante. Yo llevo en el volante, un aro por encima que es el acelerador, y un aro por debajo que es el freno, el cambio es un cambio secuencial. Una vez que arranco, las marchas entran sin embrague como cualquier otro coche. No tiene nada más de adaptado, son esas tres cosas puntuales que reemplazan el uso de los pies”.

Además de su auto adaptado, Esteve ocupa un ‘Cojín Inteligente’, producto ortopédico destinado a todas las personas que tienen problemas de movilidad, y que comenzó a ocupar luego del Dakar 2009 donde según cuenta “pasé 20 horas cada día dentro del coche y la piel de mis glúteos y mis piernas no se recuperaban y en esos cuatro días se produjeron diversas úlceras por presión. Para curarme estuve un año y medio tumbado en la cama, fue algo durísimo. Me propusieron volver al Dakar pero yo les dije que no podía volver si no tenía un material que me permitiera volver en condiciones. Fue así que preparamos y comenzamos a utilizar este cojín recién en 2012″.

El movimiento que genera el cojín hace que sea más fácil la irrigación sanguínea de toda la parte del cuerpo que esté apoyada allí para así evitar úlceras por presión.

Por último, Isidre comentó los objetivos para esta edición de la competencia más difícil del mundo y comenta que “cuando nos planteamos como volver en 2018, nos planteamos formar un equipo distinto para intentar ser lo más competitivos posibles. Ya no se trata de solo participar, sino se tratar de volver a esta carrera para competir”.

