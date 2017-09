¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Valentino Rossi abandona hospital tras operación: "Haré todo para volver lo antes posible"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi abandonó este sábado el hospital en el que fue operado luego de fracturarse la tibia y el peroné durante un entrenamiento, aunque en principio se perderá al menos los dos próximos Grandes Premios del Mundial.

“Como dije ayer (viernes), haré todo lo posible por volver lo antes posible”, declaró el italiano, que ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato del mundo de MotoGP luego de 12 carreras de 18, en un comunicado emitido por la escudería Yamaha.

Rossi, de 38 años, nueve veces campeón del mundo, siete en la categoría reina, se cayó cuando entrenaba con una motocicleta de enduro, cerca de su ciudad (Urbino). Fue operado en el hospital de Ancona.

“Pasé bien la noche, logré dormir y esta mañana (sábado) me sentía bien. Los médicos me vieron y me dieron luz verde para volver a mi casa, donde descansaré aún mejor”, añadió el piloto.

“Empezaré mi rehabilitación lo antes posible y veré cómo reacciona mi cuerpo antes de tomar una decisión”, prosiguió.

El doctor Raffaele Pascarella, al frente de la operación, señaló el viernes que Rossi debería guardar al menos 40 días de reposo.

En ese caso, Rossi se perdería los Grandes Premios de San Marino (10 septiembre) y de España (24 septiembre), pero podría estar de vuelta para el de Japón (15 octubre).

Rossi ocupa el cuarto puesto en el Mundial, a 26 unidades del líder, su compatriota Andrea Dovizioso, por lo que esta lesión prácticamente descarta al ‘Dottore’ de la carrera por el título.

Tendencias Ahora