Tomás de Gavardo se impuso en el Rally de Huasco: "Lo básico lo aprendí de mi padre"



Publicado por Pablo Velozo

El primer triunfo en su carrera deportiva logró el juvenil piloto Tomás de Gavardo (KTM), al adjudicarse el Rally de Huasco por la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally Cross Country en motos, quedando como único líder en el ranking general, tras un año y tres meses en la actividad.

No le fue fácil el triunfo a De Gavardo, de 18 años y estudiante de cuarto medio. En la primera etapa había quedado segundo. Sin embargo, en la segunda y final pudo encontrar el ritmo ideal de carrera sin saltarse ningún way point (paso obligado) y navegando con dificultad bajo una intensa neblina que se dejó caer en la madrugada y mañana en el desierto de Atacama.

El tiempo del ganador para los 310 kilómetros de especiales fue de 6 horas 16 minutos 58 segundos. La segunda posición fue para el vallenarino Germán Galleguillos a 24’30” y la tercera fue para el capitalino Giorgio Carboni a 26 minutos.

“Llevo menos de un año y medio compitiendo a este nivel y ganar una fecha del Nacional me llena de orgullo… Creo que fue acertado haber corrido el Atacama Rally por el Campeonato del Mundo hace menos de 10 días, una carrera de dos mil kilómetros que me enseñó muchísimo”, comentó Tomás mientras no soltaba su primera copa como ganador de una carrera.

El novel piloto de rally cross country inició sus actividades sobre las dos ruedas adolescente y luego de haber crecido observando a su padre, Carlo de Gavardo, con sus títulos nacionales y mundiales, en medio de reportajes y trofeos en la casa de Huelquén. Tras la muerte de su progenitor en julio de 2015, Tomás decidió tomar una moto y comenzar a practicar hasta inscribirse en las carreras a campo traviesa.

“Vi muchas veces a mi papa sobre la moto. Salíamos mucho con él y mi hermano Matteo a diferentes lugares, especialmente al desierto donde acampábamos. Obviamente lo básico lo aprendí de él. Ahora estoy realizando este difícil camino gracias a mis auspiciadores, mi familia y amigos que me han apoyado desde que tomé la decisión de hacer la misma actividad de mi papá”, comentó Tomás.

El objetivo del ganador del Rally de Huasco será buscar la corona 2017 del rally cross country y para ellos deberá competir en las dos fechas que restan. Para el 2018 buscará el apoyo para tomar parte en el Campeonato del Mundo de Rally de la especialidad en la categoría Junior para pilotos de hasta 22 años.

