La última ’locura’ de Monger: piloto quiere volver a competir tras amputación de piernas



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No hay mal que dure 100 años y eso lo tiene más que claro el joven piloto de la Formula 4, Billy Monger. Lo anterior, dado que el fin de semana el piloto recibió el alta médica luego de estar internado en el hospital de Nottingham por tres semanas, a causa del accidente que protagonizó en la Formula 4 británica el pasado 16 abril.

Monger, quien acaba de cumplir los 18 años, se recupera favorablemente de la amputación de sus dos piernas, las cuales son consecuencia directa de su impacto al choque de Patrik Pasma, el que se encontraba detenido en la pista tras un despiste en la Schwantz Curve.

Pese a este panorama, el inglés se recupera más rápido de lo esperado y en un vídeo mostrado por la televisión Sky News, se le vio pleno y con el deseo firme de volver a competir.

“Todavía me quedan unos cuantos años, así que quiero demostrar a todos cuánto puedes hacer, incluso con algo como esto. Todo este apoyo me hace estar más decidido a volver al coche para correr de nuevo. Ese es el objetivo”, señaló el piloto.

De igual manera, Billy también tuvo algunas palabras de agradecimientos para el personal de la clínica que, según sus propias palabras, lo han apoyado en todo momento.

“Ha sido muy inspirador ver cuánto me apoyan, cuánto apoyan a todos los pacientes. Sin ellos no estaría aquí. Doy las gracias a todo el personal que me ha ayudado. Será emotivo decirles adiós”.

Finalmente, se refirió a la carta enviada por el GPDA en la que diversos pilotos y deportistas le extienden su apoyo y admiración por la fortaleza que ha tenido luego de este duro accidente.

“Vi la carta y pensé ‘oh, esto es genial. Luego pasé la página y ahí me encontré las firmas de muchos campeones del mundo. Lewis Hamilton, Niki Lauda… Eso me llegó al corazón. Algunos de esos nombres son mis héroes. Me quedé sin palabras”, sentenció.

