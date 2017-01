¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Casale y el Dakar 2018: "Hubo pilotos que dijeron que no volvían si era en Bolivia"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El piloto chileno Ignacio Casale, segundo lugar en los ‘quads’ en la recién termina edición del Dakar, abogó públicamente por el retorno del Dakar a Chile.

En conversación con Bío Bío Deportes, el ‘Perro’ aseguró que incluso ha hablado con gente de la organización, expresándoles “bájense un poquito con el dinero y podremos tener al Dakar acá”.

En relación a lo mismo, Casale afirmó que muchos pilotos quieren el retorno de la competencia a nuestro país y, por ningún caso, seguir participando en Bolivia.

“Pregunté a muchos pilotos con los que competí y ninguno vuelve si el Dakar sigue así. Los otros pilotos dijeron que no volvían más al Dakar si es que sigue en Bolivia”, puntualizó.

Eso sí, el representante chileno adelantó que seguirá en este evento, siendo Chile u otro el escenario: “Yo voy a estar sí o sí en el Dakar, si es que pasa o no por acá”, sostuvo.

En otro tema, Casale valoró su desempeño de este año en la rally más ‘extremo’ del Mundo: “Cambié la actitud, no tengo la velocidad de las nuevas generaciones, así que hice una carrera inteligente. “Esta ha sido la mejor carrera de mi vida, más allá de las dificultades”, expresó.

Finalmente, Ignacio Casale tuvo una particular confesión con el panel del programa de La Radio: “No tengo título universitario, lo di todo por las motos. Si me retiro me quedo en la calle”, concluyó.

Tendencias Ahora