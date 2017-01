¿encontraste un error? avísanos

Pablo Quintanilla sobre caída que lo sacó del Dakar: "Estuve 15 minutos inconsciente"



Publicado por Nicolás Maureira

La noticia de la jornada de ayer del Rally Dakar 2017 fue sin dudas el abandono del piloto nacional Pablo Quintanilla. El sanantonino partió la décima etapa de la categoría motos en el segundo lugar y en su intento de cortar la distancia con el líder de la general, el británico Sam Sunderland, el chileno sufrió un accidente lo que sacó de la competencia.

“Como 60 kilómetros después de haber largado, iba en una recta rápida que terminaba con una curva a la derecha, en la mitad de la curva le pegué a una piedra, perdí el control de la moto y al costado del camino había un hoyo en el que caí. Iba rápido, como a 100 km/h, pero no me estaba exigiendo más de lo normal. Es lo último que recuerdo”, relató ‘Quintafondo’ su caída.

El piloto de Husqvarna reveló que estuvo “15 minutos inconsciente. Me despertó un piloto español (Daniel Oliveras) que me hablaba, me hablaba y empecé a reaccionar. Cuando desperté no sabía dónde estaba, ahí me di cuenta de que me había caído… De ahí se me apagó la película de nuevo y desperté arriba de un helicóptero, donde los médicos me hablaban. Ya aterrizando empecé a reaccionar completamente y a asimilar lo que había pasado”, comentó a El Mercurio.

En un hospital de la localidad de San José de Jáchal, Quintanilla fue diagnosticado con un “traumatismo craneal”. Horas después, en un centro médico de San Juan se descartó cualquier lesión grave.

“Lamentable lo que me pasó, pero agradezco que no sufriera ninguna lesión grave. Lo tomo como algo que puede pasar en las carreras. Seguro que volveré más fuerte”, concluyó.

