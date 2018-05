Peleador de MMA sufrió terrible lesión: su rival no se dio cuenta y siguió con el castigo

¿encontraste un error? avísanos

En el mundo de las artes marciales mixtas suelen ocurrir lesiones que dejan impresionados a aquellos que no les asusta nada. Sin embargo, lo que le sucedió a Jerome Rivera si que llamó la atención de muchos.

El pasado viernes, en la velada de Legacy Fighting Alliance 39 en Colorado, Estados Unidos, Brandon Royval derrotó a su compatriota luego de que este se dislocara el codo.

La lesión ocurrió cuando Rivera lanzó una patada al costado de Royval. El peleador atrapó la pierna de su rival y lo llevó a un costado de la jaula.

Allí, Rivera quiso zafarse y cometió el error de apoyar su brazo. El peso de su cuerpo, sumado al de su rival, hizo que se dislocara el codo.

El estadounidense se alejó de la acción pero Royval no se dio cuenta del accidente y siguió castigándolo. El árbitro debió separarlos y terminar la pelea.

Afortunadamente, la acción no pasó a mayores y el lesionado peleador no sufrió mayores daños.

Well this just happened at #LFA39… 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) 5 de mayo de 2018