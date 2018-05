¿encontraste un error? avísanos

Sergio ’Cachito’ Vigil: "Queremos una cancha para ganar más, para ser cada día mejores"



Publicado por Raúl Galdames

Hace años que las selecciones de hockey césped de Chile pide una cancha para poder entrenar pensando en sus procesos preparatorios para sus distintas competencias internacionales.

El 2015 llegó al mando de la selección femenina Sergio Vigil, el argentino que ha logrado conseguidos dos medallas en los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Un privilegio.

Desde su llegada la única petición de ‘Cachito’ fue tener una cancha para que todas las selecciones de hockey césped del país puedan entrenar como corresponde y no tener que hacerlo en una hora mientras se arrienda en una cancha en un club.

Han pasado tres años y Vigil también ha perdido la paciencia, tanto así que hasta las ‘Diablitas’ debieron interceder para que el argentino se quedara. Eso sí, ellas también están molestas con la demora.

“Desde el primer minuto en el que llegó dijo que si no nos hacían una cancha para las selecciones no iba a poder seguir trabajando porque es como que no tenga los materiales suficientes para poder entrenarnos”, comentó en su oportunidad la capitana Camila Caram.

Hoy se firmó un convenio entre la Federación de Hockey Césped y Grays, una empresa que se dedica a la implementación deportiva. Allí ‘Cachito’ habló con BioBio Deportes sobre el tema de la cancha y comentó que “nosotros pedimos la cancha para trabajar a más. Nosotros solo podemos entrenar una hora en una cancha que arrendamos, es decir, entrenamos cinco horas a la semana”.

Acto seguido Vigil añadió que “yo creo que el deportista no trabaja por hora, trabaja por objetivo. Nosotros queremos entrenar 50 horas por semana ¿Por qué? para ganar más, para ser cada día mejores”.

“Lo que estamos pidiendo es un campo de entrenamiento para darle coherencia a nuestro sueño y para que el día de mañana podamos estar cantando el himno en los Panamericanos o en los Juegos Olímpicos. No entendemos la vida de un deportista sin entrenar”, expresó el entrenador de las ‘Diablitas’.

Por último el técnico campeón del mundo con Argentina finalizó diciendo que “queremos la cancha para entrenar todos los días, para entrenar a doble turno, para que las chicas de 12, 14 y 18 años se puedan formar desde pequeñas. Tenemos jugadores y jugadoras que tienen hambre, solo necesitamos esto que es muy pequeño en un contexto país”.

Recordar que el 14 septiembre del año pasado Pablo Squella, por ese entonces Ministro del Deporte, señaló que habrá una cancha para la selección y al corto plazo diciendo que “la alternativa está al corto plazo. La idea es tenerla en el primer semestre del próximo año, hay que ser realista porque es imposible tener listo un proyecto así este año”.

