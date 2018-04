El terrible corte que sufrió un peleador de MMA tras recibir potente rodillazo en su cara

¿encontraste un error? avísanos

El peleador de artes marciales mixtas, Jack Mason, sufrió un terrible corte en su ceja izquierda tras el combate preliminar ante Hakon Foss en el Cage Warrriors 93, en Gotemburgo, Suecia.

En el amanecer del combate, Foss salió con todo y conectó un potente rodillazo en el rostro de Mason, golpe que abrió un corte en su ceja.

El inglés intentó defenderse, pero la lluvia de golpes hizo que el juez parara la pelea y decretara nocaut técnico.

Luego del combate, Mason necesitó varios puntos de sutura para cerrar el profundo corte.

“Necesito aprender a defenderme de los rodillazos”, señaló el peleador a través de su cuenta de Twitter.

ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors 🤢🤕 #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD

— John Maguire (@MaguireTheOne) 28 de abril de 2018