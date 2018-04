¿encontraste un error? avísanos

32 medallas cosecharon los chilenos en Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Todo un acierto fue la presentación que el Team Chile de esquí náutico logró en tierras mexicanas. Y es que los nacionales que se encontraban representando al país en el Campeonato Latinoamericano de la especialidad, cosecharon un total de 32 medallas en la cita que tuvo cabida en las aguas del Urban Wake de Querétaro, México.

Las primeras preseas estuvieron a cargo de las series sub13 y senior, quienes en el inicio del torneo lograron sumar un total de 14 medallas. Mientras que las últimas fueron mérito de las categorías juvenil, sub21 y open, quienes gracias a sus brillantes actuaciones lograron subirse al cetro en 18 oportunidades consecutivas.

“Es una gran actuación de todo el equipo y que refleja que tenemos nuevos talentos que nos hacen pensar en que tenemos recambio. Personalmente fue un gran torneo que me deja en muy buenas condiciones para enfrentar la temporada internacional 2018”, declaró Rodrigo Miranda.

Destacar que las principales figuras del conjunto chileno fueron los flamantes campeones latinoamericanos Martín Labra en sub13 (overall, figuras y salto), Robert Ritter en senior (figuras), Valentina González en sub21 y open (slalom, salto y overall) y Rodrigo Miranda en open (salto y overall).

Así como las esquiadoras Agustina Varas, Josefa González y Macarena Naser, cumplieron con las expectativas propuestas al inicio del campeonato y se consolidaron como las candidatas perfectas para el recambio en esta disciplina, gracias a su enorme proyección.

“Me voy satisfecha y dispuesta a seguir mejorando. Fue un torneo muy exigente por el hecho de competir en dos categorías, pero pude cumplir con todo lo que me propuse”, concluyó la deportista chilena, Valentina González.

